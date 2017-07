Reuzenberenklauw en muskusrat op Europese zwarte lijst “schadelijke soorten”

Europa heeft twaalf planten- en dierensoorten toegevoegd aan de lijst van “zorgwekkende, invasieve uitheemse soorten”. De lidstaten zijn verplicht die gecoördineerd aan te pakken. Onder meer reuzenberenklauw, nijlgans en muskusrat komen op de lijst.

De EU telt zowat 12.000 soorten die via de mens hier geïntroduceerd zijn, zo melden de federale overheidsdienst Volksgezondheid en Leefmilieu en de regionale instanties zoals het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos donderdag. Tien tot 15 procent ervan geldt als invasief en kan schade aanrichten aan het milieu.

Het gaat bijvoorbeeld om planten die competitiever of vraatzuchtiger zijn dan inheemse soorten, die zich niet doeltreffend kunnen verdedigen. Sommige soorten brengen dan weer nieuwe ziektes mee.

Van die soorten figureren er 49 op de zwarte lijst. Het gaat om planten en dieren die “zeer schadelijk zijn voor de biodiversiteit”. De eerste lijst zorgwekkende, invasieve uitheemse soorten uit 2016 telde 37 soorten. Dat aantal wordt nu opgetrokken tot 49.

De nieuwkomers zijn reuzenberenklauw, reuzenbalsemien, zijdeplant, gewone gunnera, fraai lampenpoetsersgras en Japans steltgras bij de landplanten; smalle waterpest, ongelijkbladig vederkruid en alligatorkruid bij de waterplanten; de nijlgans bij de vogels; en de muskusrat en wasbeerhond bij de zoogdieren.

Ook de handel in de dieren en planten in kwestie is verboden, wat bijvoorbeeld van belang is bij de reuzenbalsemien, een plant die ook in Vlaanderen woekert aan de waterkant.