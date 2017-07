Dries Mertens verwelkomt Portugees Mario Rui als nieuwe ploegmakker

Mario Rui (rechts) verlaat AS Roma en trekt naar Napoli. Foto: EPA

De Portugese centrale verdediger Mario Rui verlaat AS Roma en trekt op huurbasis naar Napoli. Dat maakten beide clubs donderdag bekend. In de huurovereenkomst van Rui staat “een verplichting tot aankoop bij het bereiken van de bepaalde sportieve criteria”. Roma vangt voor de huurovereenkomst 3,75 miljoen euro. Bij een aankoop komt daar nog eens 5,5 miljoen euro bij.

De 26-jarige Mario Rui kreeg zijn opleiding bij Benfica, om in 2011 naar Italië te trekken en Parma te vervoegen. Hij verdedigde vervolgens ook de kleuren van Gubbio, La Spezia en Empoli alvorens vorig seizoen gecontracteerd te worden door AS Roma. Na een blessure in de voorbereiding kwam de verdediger niet verder dan negen optredens voor de Giallorossi.

Bij Napoli vindt Mario Rui - naast Rode Duivel Dries Mertens - zijn oude coach van bij Empoli, Maurizio Sarri, terug.