Tegen 2020 ook elektrisch sporen mogelijk tussen Hamont en Mol

Hamont-Achel - Er komt schot in de zaak voor een elektrische bovenleiding op spoorlijn 19 in de Kempen en Noord-Limburg. Europa voorziet in een miljoenensubsidie, waardoor mogelijk al in 2020 elektrisch aangedreven treinen tot in Hamont kunnen rijden. Dat blijkt na vragen aan minister van Mobiliteit François Bellot (MR) in de Kamercommissie Infrastructuur.

De regio vraagt al lang voor het elektrificeren van lijn 19, die loopt tussen Mol en Hamont, aan de Belgisch-Nederlandse grens. Er kunnen daar nu enkel dieseltreinen rijden, waardoor er geen rechtstreekse treinverbinding met bijvoorbeeld Brussel is. Voor de Vlaamse regering is de elektrificatie alvast een prioritair project voor de nieuwe federale investeringsplannen bij het spoor.

Er lijkt nu schot in de zaak te komen. Op een aantal parlementaire vragen antwoordde minister Bellot dat een elektrificatie van de lijn als project werd geselecteerd door de Europese Commissie, dit voor een subsidie van 18,52 miljoen euro. De hele klus kost naar schatting 46,4 miljoen euro, maar Bellot wijst op een terugverdieneffect, want het is goedkoper rijden met elektrische treinen.

“Wat de uitvoering betreft, laat Infrabel mij weten dat de uitvoering van de werken gepland is vanaf de tweede helft van 2018 tot eind 2020”, antwoordt Bellot over de timing van de werken voor de bovenleiding. De werken voor het subsidieproject zouden sowieso in 2020 afgerond moeten zijn.

De federale overheidsdienst Mobiliteit liet donderdag weten dat er in totaal 32 miljoen Europese subsidies zijn verkregen voor Belgische spoorwegprojecten. Er is onder meer sprake van een nieuwe geëlektrificeerde lijn tussen Athus en de Franse grens. Ook wil cargospoorvervoerder Lineas 4.157 wagons uitrusten met remblokken uit composietmaterialen om het rolgeluid, en dus de geluidshinder, te verminderen.