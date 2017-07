Zo blijft je nagellak tot 5 dagen langer mooi

Niets leuker dan een kleurtje op je nagels tijdens de zomer. Het oogt chique en fris (om nog maar van die mooie combinatie met je strandcocktail #instaproof) te zwijgen! Maar jammer genoeg duren mooie sprookjes niet lang, en dat geldt ook voor je nagellak. Daarom: 3 handige tips en tricks om je gelakte nagels langer mooi te houden.

1. Investeer in een goede base coat

Het is iets wat weinig vrouwen doen: een basislaagje aanbrengen. Toch maakt het een wereld van verschil. Een base coat voorkomt dat de pigmenten van de nagellak niet in de nagels trekken én zorgt ervoor dat de kleur beter blijft zitten. Je kan het vergelijken met een soort lijm die ervoor zorgt dat je lak stevig aan de natuurlijke nagel hecht.

2. Eentje is geentje

Het is belangrijk dat je niet één maar twee dunne laagjes nagellak aanbrengt. Zorg ervoor dat je niet teveel bewegingen maakt en strijk niet twintig keer over dezelfde plek. Als je twee tot drie keer met je borsteltje over je nagel gaat, is dat al meer dan voldoende. Is het resultaat niet perfect? Niet erg, daarvoor dient het tweede laagje dat je zo effen mogelijk aanbrengt.

3. Coat op top

Vergeet zeker ook geen doorschijnende topcoat aan te brengen over je nagels. Kies voor een sneldrogend exemplaar zodat je werk niet voor niets is geweest. Wil je het helemaal als een pro aanpakken? Haal dan een nagelriemolie in huis die je nagels mooi verzorgt. Zo loop je altijd met healthy hands de deur uit.