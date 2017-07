REACTIES. Froome had geen goede benen, ritwinnaar Bardet voelt “immense vreugde”

Chris Froome moest zijn meerdere erkennen in de nieuwe gele trui Fabio Aru en ritwinnaar Romain Bardet op slotklim Peyragudes. De Brit van Team Sky besefte echter snel dat hij niet top was, en gaf dat dan ook eerlijk toe aan de ploegbus: “Ik vandaag de benen niet voor deze aankomst.”

“Dit was echt moeilijk. Een moeilijk aankomst”, zuchtte Chris Froome bij de ploegbus van Team Sky. “Ik had de benen niet voor deze aankomst en kon dan ook niet reageren toen Aru aanviel. Maar de Tour is nog niet gespeeld, er zijn nog enkele belangrijke ritten”, aldus Froome, die dooddoener Parijs is nog ver dus net niet uitsprak. “Maar ik moet Romain Bardet en Fabio Aru feliciteren. Ze waren gewoon beter dan mij vandaag.”

Foto: REUTERS

Romain Bardet: “Hier winnen bezorgt me immense vreugde”

Fabio Aru reed Chris Froome uit het geel, maar het was de Fransman Romain Bardet die met de ritzege ging lopen. Door zijn etappe op de Peyragudes nadert hij ook tot op 25 seconden van nieuwe gele trui Aru. “Het is altijd moeilijk om een etappe in de Tour de France te winnen, maar ik win nu al voor het derde jaar op een rij. Dit bezorgt me dan ook immense vreugde. Want ik was ook teleurgesteld nadat ik zondag niet won”, gaf Bardet toe, die zondag vierde eindigde na een dag in de aanval. “Sky was op de slotklim numeriek in het overwicht, maar ik had de goede benen en ik moest gewoon geduldig mijn moment afwachten. Dit is prachtig, nu gaan we voor het hoogst haalbare in de komende tien dagen.”

Thomas De Gendt: “Deze Tour is zo verschillend tegenover vorig jaar”

Thomas De Gendt reed opnieuw een hele dag in de aanval, maar werd uiteindelijk ingerekend aan de voet van de Peyresourde. “Begrijp ik dat de vluchters opnieuw geen vrijgeleide kregen? Neen, deze Tour zo verschillend tegenover vorig jaar. Nu geven ze helemaal geen ruimte meer aan de vlucht, vroeger waren we al vijf keer gefinisht met de kopgroep. maar dit was echt een lastige etappe, met daarnaast ook een lastige finish. Het is wel niet overdreven lastig om hier aan te komen, maar als je helemaal choco bent is het wel zigzaggen tot boven”, was De Gendt eerlijk bij Sporza. “Of ik nog iets over heb voor morgen? Ik hoop van wel, maar ik denk van niet. Hopelijk slaap ik goed, dan zien we morgen wel weer.”