Na Tioté overlijdt opnieuw Ivoriaanse profvoetballer

Opnieuw is een voetballer gestorven na een hartfalen tijdens een wedstrijd. De Ivoriaanse aanvaller Eugène Koffi Kouamé zakte begin deze week in elkaar tijdens een partij met enkele vrienden op vakantie in Abidjan.

Volgens een woordvoerder van de Ivoriaanse politie vond het drama plaats op een plein in Koumassi, een wijk in Abidjan. Kouamé (29) speelde er met enkele vrienden een wedstrijdje toen het noodlot toesloeg.

De spits voetbalde in eigen land bij SO Armée, Séwé San Pedro en SEC Mimosas. Hij droeg ook het shirt van het Egyptische Zamalek en was vorig seizoen aan de slag in Turkije bij Egirdirspor.

Het overlijden komt er amper enkele weken na dat van de Ivoriaanse international Cheick Tioté (ex-Anderlecht). Die kreeg op 5 juni een hartstilstand tijdens een training met zijn Chinese club Beijing Enterprises en stierf.