Heldhaftige man redt elf puppies van verdrinkingsdood

Er zijn elf puppies gered na een zware regenbui in het Amerikaanse Detroit. Een medewerker van de Humane Society in Michigan, kon het niet over zijn hart krijgen om de kleintjes aan hun lot over te laten in een modderige put.

Zo’n elf puppies zochten beschutting in een put toen er hevig onweer losbarstte in Detroit eerder deze week. “We waren bang dat de hondjes zouden verdrinken door eventuele overstromingen”, zegt Chris Ouwerkerk die de dieren redde. “Ik kon die puppies toch niet achterlaten, dat zou ik nooit over mijn hart gekregen hebben. Daarom hebben we ze allemaal gered. Nu hebben we heel wat vallen rondom het huis gezet waar we de puppies vonden, om op die manier hun moeder te vangen. Als we ze eenmaal hebben, kunnen ze weer herenigd worden en samen de storm trotseren.”