Bizar moment op Wimbledon: tennisspelers van de court gehaald voor hun ondergoed

Op het jongerentoernooi van Wimbledon moesten dubbelpartners Zsombor Piros and Yibing Wu hun wedstrijd in de 1/8e finale plots staken... omdat het ze verkeerde ondergoed droegen. De dresscode op het Engelse toernooi is wit en daar kijken ze op Wimbledon zeer streng op toe. Tot zelfs het ondergoed toe, en daar hadden Zsombor en Yibing niet aan gedacht. De Hongaar en de Chinees hadden deze morgen namelijk een zwarte ondergoed uit de kast gehaald en werden naar de kleedkamer gestuurd.

De umpire deed een telefoontje naar een medewerker, die even later de court kwam oplopen met in zijn handen een stapeltje wit ondergoed... Piros en Wu moesten de medewerker volgen naar de kleedkamer, en kwamen even later terug het speelterrein op met een brede glimlach én wit ondergoed.

De witte traditie op Wimbledon dateert van het einde van de 19e eeuw. Toen droegen de rijken altijd witte zomerkleren over het kanaal, en die traditie bleef sindsdien behouden. Pas in 1963 werd de dresscode echt opgenomen in het officiële reglement van Wimbledon, toen was de richtlijn voor de spelers om “overwegend witte kledij” te dragen. In 1995 paste Wimbledon de reglementen aan, sindsdien moeten de spelers hun wedstrijden spelen in “bijna helemaal” witte sportkledij.

In 2013 kwam Roger Federer ook in aanraking met de reglementen over de witte kledij. Federer speelde toen een wedstrijd op witte Nike-schoenen met oranje zolen, en dat mocht niet. De Zwitser mocht zijn wedstrijd wel uitspelen, maar verscheen in de volgende ronde op volledig witte schoenen nadat de zaak in de media was gekomen. Sponsor Nike was echter bijzonder tevreden met de commotie, want twee dagen later was die bewuste schoen wereldwijd uitverkocht.