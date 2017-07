Muguruza vaagt revelatie weg en is eerste finaliste op Wimbledon

Garbine Muguruza (WTA 15) heeft zich als eerste speelster geplaatst voor de finale van Wimbledon.

De Spaanse, het veertiende reekshoofd, was donderdagnamiddag op het Centre Court van de All England Club in Londen meer dan een maat te groot voor de Slovaakse Magdalena Rybarikova (WTA 87). Het werd 6-1 en 6-1 na 1 uur en 4 minuten.

Zaterdag speelt Muguruza om de titel tegen de Amerikaanse Venus Williams (WTA 11) of de Engelse Johanna Konta (WTA 7).

Voor de 23-jarige Spaanse is het haar tweede finale op het ‘heilige gras’. Twee jaar geleden stootte ze een eerste keer door tot de eindstrijd. Toen verloor Muguruza met twee keer 6-4 van Serena Williams. In 2016 nam ze revanche door de Amerikaanse te verslaan in de finale van Roland Garros, voor Muguruza haar eerste (en tot nog toe enige) grandslamtitel.

Vorig jaar sneuvelde Muguruza al in de tweede ronde van Wimbledon. Ze liet zich toen verrassen door de Slovaakse qualifier Jana Cepelova.

Magdalena Rybarikova, 28, groeide uit tot de toernooiverrassing van deze editie. Bij acht van haar negen vorige deelnames aan Wimbledon moest ze al na een wedstrijd inpakken. Alleen in 2015 kon de Slovaakse het drie rondes uitzingen. Het was toen meteen een evenaring van haar beste uitslag op een grandslam. Ook op de US Open haalde ze al eens de derde ronde (in 2008 en 2009).