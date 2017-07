20 maanden cel voor man die tweedehands Mercedes wil stelen tijdens testritje

Tongeren - Een 58-jarige Nederlander moet voor 20 maanden de cel in omdat hij een tweedehands Mercedes wilde stelen tijdens een testritje. De eigenaar van de wagen bezeerde zich aan zijn hand toen de auto wegstoof terwijl de man de klink nog vasthad.

Op 31 mei kreeg de Tongenaar, die zijn Mercedes Cabrio te koop had gezet op zijn oprit, telefoon van een geïnteresseerde Nederlander. Hij zou langskomen voor een testritje om nadien te beslissen of hij de auto zou overkopen.

Plankgas

Toen de – overigens beschonken - Nederlander plaats nam achter het stuur en de eigenaar aan de passagierskant wilde instappen, gaf de beklaagde plankgas. Daarbij kwetste de Tongenaar zich aan zijn hand omdat hij de deurklink nog vast had. Een kans om toch nog in te stappen, kreeg de man niet. In Veldwezelt werd de dief uiteindelijk door de politie onderschept.

De man was nog maar net vrij van een eerdere veroordeling voor diefstal. Nu moet hij opnieuw twee jaar de cel in.