Cannabisplantage ontdekt in Genk na brandmelding

Genk - Dinsdagavond kregen de hulpdiensten een anonieme oproep over een brand in de Keinkesstraat in Genk. In de woning bleek er geen brand te zijn, maar Brandweer Oost-Limburg trof er wel een cannabisplantage aan in de kelder. Er werden twee personen gearresteerd.

Het bleek om een professionele installatie te gaan met 1440 kweekpotten. De plantage was al geoogst en er lag nog ongeveer 5 kg cannabistoppen te drogen. De politie ging in de woning op zoek naar verdachten en trof er een 42-jarige man aan die zich schuilhield. De Genkenaar werd gearresteerd en voor verder onderzoek overgebracht naar het politiecommissariaat. In de woning was ook een 50-jarige vrouw aanwezig. Ook zij werd meegenomen naar het commissariaat.

Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een uitgebreid sporenonderzoek. De vrouw mocht woensdagmiddag beschikken. De man is woensdagnamiddag in Tongeren voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besloot de man aan te houden.