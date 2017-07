Headliner zegt af op dag van optreden op Dour Festival

Slecht nieuws voor Dour Festival: Solange, de zus van Beyoncé, heeft haar optreden op het festival geannuleerd. Dat ze dat op de dag doet waarop ze het podium als headliner op moest, maakt het extra pijnlijk.

Omdat ze vorig jaar een van de beste platen van het jaar uitbracht en zo haar zus zelfs overvleugelde, is het eigenlijk not done om Solange nog de zus van te noemen. Er werd dan ook reikhalzend uitgekeken naar haar optreden op Dour Festival, waar ze donderdag als headliner op het podium zou stappen.

Zo ver komt het helaas niet, laat de organisatie weten. “Na maanden voorbereiding is het met erg veel spijt dat het Dour Festival-team moet melden dat Solange haar set afgelast omwille van gezondheidsredenen”, klinkt het.

Volgens de woordvoerder van de zangeres is het haar dokter die afraadt om op te treden. “Ze heeft tien intercontinentale reizen gemaakt in de voorbije zes weken, en heeft dan ook heel wat symptomen die gelinkt worden aan uitputting en dehydratatie. Ze moet dan ook rusten. Hoewel ze wel volledig zal herstellen, is ze toch heel ontgoocheld dat ze haar Belgische fans moet teleurstellen.”

De organisatie heeft al een vervanger beet: de Amerikaanse rapper Gucci Mane.