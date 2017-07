De 24 uren van Zolder dit jaar live te volgen op televisie

In het weekend van 19 en 20 augustus vindt opnieuw de 24 uren van Zolder, een van de vijf races van het Belcar Endurance Championship, plaats in Circuit Zolder. Eleven Sports, een wereldwijd sportnetwerk dat internationale en lokale sporten op het scherm brengt, zal live vanop het Circuit het kampioenschap uitzenden.

Naast gevestigde namen als Anthony Kumpen en de gebroeders Koen en Kris Wauters zal Tom Boonen, die na zijn wielercarrière een nieuwe uitdaging heeft gevonden in de autosport, in Zolder zijn 24u-debuut maken. Eleven Sports zal de piloten en hun teams in de aanloop naar de wedstrijd volgen en daarna hun prestaties live uitzenden. “Topsport met een lokale verankering live in beeld brengen, dat is een mooie invulling van onze ambitie. We kijken er dan ook enorm naar uit,” aldus Sven Pribylla, algemeen directeur van Circuit Zolder. Het geheel van live-verslaggeving, reportages en infotainment zal de kijkers doorheen de 24 uur loodsen.