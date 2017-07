Minstens één cyanidevergiftiging na brand Londen

Bij minstens één overlevende van de appartementsbrand midden juni in de Grenfell Tower in Londen is een vergiftiging met cyanide gediagnosticeerd. Dat is het programma BBC Newsnight van de Britse openbare omroep te weten gekomen.

Uit medische gegevens blijkt dat een 12-jarig meisje behandeld werd in het ziekenhuis voor de gevolgen van het erg giftige gas, dat kan zijn vrijgekomen door het branden van isolatiemateriaal of plastic tijdens de brand. Haar zus en moeder zijn eveneens behandeld voor het risico op cyanide-vergiftiging, maar enkel bij het 12-jarige meisje is de diagnose van vergiftiging gesteld.

De moeder was bovendien zeven maanden zwanger op het ogenblik van de brand. Ze verloor haar ongeboren baby.

Volgens de BBC is het de eerste keer dat de diagnose van cyanidevergiftiging is bevestigd. Eerder waren al berichten dat drie overlevenden van de brand een antistof tegen cyanide hadden toegediend gekregen. Op de documenten van het ziekenhuis, staat dat het meisje ‘gewond is geraakt door het inhaleren van rook en cyanidevergiftiging’.

Het is niet geweten wat de giftige stof heeft voortgebracht in de appartementsbrand. Het kan te maken hebben met de isolatie aan de buitenzijde van de toren, waarvan geweten is dat het gas vrijkomt wanneer het materiaal verbrand wordt.

Cyanide-gas verstikt slachtoffers. Symptomen zijn hoofdpijn, duizeligheid, verwarring, braken en stuiptrekkingen. Bij hoge concentraties volgt al snel de dood.

Brand

Bij de brand in de Grenfell Tower kwamen minstens 79 mensen om het leven. Het drama werd veroorzaakt door een defecte koelkast.

Hoeveel mensen zich precies in het sociale woonblok in het stadsdeel Kensington bevonden op het ogenblik van de rampzalige brand, is nog onduidelijk. De lichamen die er aangetroffen werden, zijn inmiddels allemaal uit het gebouw gehaald. De speurders vrezen dat er ook mensen woonden over wie niets bekend is, mensen die er illegaal verbleven. De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, vroeg eerder amnestie voor zulke bewoners.