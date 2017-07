Elke maand 1.300 Belgen bedot door webwinkels: zo trapt u niet in de val

Elke maand krijgen minstens 1.300 Belgen niet wat ze besteld hebben in een webshop. Velen ontvangen helemaal niets, anderen krijgen namaak. Dat blijkt uit een analyse van Worldline. De beheerder van alle elektronisch betaalverkeer probeert fraude te voorkomen door toekomstige betalingen aan bedrieglijke handelaars te blokkeren. “Wees op uw hoede voor kortingen vanaf 20 procent.”

Jeansbroeken van Calvin Klein, handtassen van Michael Kors of horloges van Armani. Wie naar dure kledingmerken aan interessante prijzen speurt, stoot al snel op tientallen online aanbieders. Maar de kans dat u in de armen van onbetrouwbare handelaars loopt, is niet gering. Vanaf aanbiedingen die 20 procent lager liggen dan gangbare prijzen, moet u volgens Worldline al op uw hoede zijn.

Toch trappen nog maandelijks honderden Belgen in de val van – veelal Chinese – oplichters. Alleen al Worldline ontvangt gemiddeld 1.300 betwistingen per maand van bedotte consumenten die met kredietkaart hebben betaald. “De klanten hebben doorgaans een bestelling geplaatst tussen 35 en 150 euro”, zegt woordvoerster Sarah Thomas. “Velen krijgen helemaal niets in de bus of een item dat ze nooit besteld hebben. Een tweehonderdtal ontvangt dan weer een pakje met pure namaak.”

Geld terugvorderen

Een opgelichte klant kan bij Worldline altijd de afrekening betwisten, via www.mijnkaart.be. “Wij storten dan zo snel mogelijk het bedrag terug op de rekening van de klant. Daarna openen we wel een onderzoek naar de handelaar. Slechts in vijf procent van de gevallen houden we het geld opnieuw af bij de klant, bij een volgende afrekening. Maar dan is het vaak zo dat de klant alsnog een correct product heeft ontvangen.”

Wanneer Worldline de handelaar kan opsporen, zal het bedrijf het verloren bedrag terugvorderen. “We proberen de verliezen zo veel mogelijk te beperken.”

De kans is overigens groot dat maandelijks nog meer Belgen opgelicht worden en hun geld effectief kwijt zijn. Niet alle houders van een kredietkaart weten immers dat ze verzekerd zijn of doen de moeite om het te melden. “Om te voorkomen dat ze nog meer slachtoffers maken, verwittigen we bij fraude steeds Visa, MasterCard en collega’s in het buitenland”, aldus Thomas. “Zo kunnen we toekomstige betalingen op de rekeningen van bedrieglijke handelaars blokkeren.”

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters Foto: Photo News

2.599 webshops gesloten

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) heeft inmiddels beslist om een campagne te organiseren om consumenten en bedrijven bewuster te maken van online fraude. “Ook het aspect van betwistingen kan daarin opgenomen worden”, luidt het op zijn kabinet. “Consumenten moeten er zich beter van bewust zijn dat ze soms hun geld nog kunnen recupereren via hun bank als ze betaalden met een kredietkaart.”

Tips

*Wees op uw hoede voor pop-upadvertenties op sociale media. Indien niet meteen duidelijk is welke site precies achter de aanbieding zit, breek een bestelling dan af.

*Controleer het webadres. Gaat ‘https’, met de ‘s’ van secure, de naam van de website vooraf, dan is de website beveiligd.

*Besef dat aan merkproducten altijd een redelijk prijskaartje hangt. Klinkt het te mooi om waar te zijn, dan is het dat ook.

*Vink niet zomaar een vakje aan als men u een gratis staaltje aanbiedt en om kredietkaartgegevens vraagt om de verzendkosten te dekken. Voor u het weet smeert u zichzelf een duur abonnement aan.

*Ga na op het internet of er veel klachten te vinden zijn over de webshop.