Acteur Stefaan Degand verliest vrouw en ongeboren kind

Acteur Stefaan Degand (38), ook wel gekend als jurylid van De Slimste Mens, heeft zijn vrouw Julie (31) verloren. Ze overleed woensdag nadat ze besmet was geraakt met bacteriële meningitis. Dat schrijft Het Laatste Nieuws donderdag.

Degand brak in 2011 door bij het grote publiek met de televisiereeks ‘De Ronde’, waar hij de rol van Dieter De Leus speelde. Hij had samen met zijn vrouw één dochtertje, Mila. Zij werd in oktober 2014 geboren. Hun tweede, nog ongeboren kindje, overleed gisteren samen met de mama aan de gevolgen van de hersenvliesontsteking. Zijn vrouw lag toen al een week in coma, zo meldt de krant Het Laatste Nieuws.