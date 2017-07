Brussel - België heeft zich woensdag op het EK basket voor speelsters onder twintig jaar geplaatst voor de kwartfinales. In de achtste finales versloegen de jonge Belgian Cats in het Portugese Matosinhos het gastland met 42-67 (rust: 18-27).

In de kwartfinales ontmoet België Rusland, dat met 91-65 te sterk was voor Bosnië en Herzegovina. In groep A waren de Belgen op de derde plaats geëindigd na een 73-63 zege tegen Zweden en nederlagen tegen Polen (48-70) en Spanje (36-65).