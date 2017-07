Moeder van vermiste en wellicht vermoorde Jelle Leemans (27) doet emotionele oproep

De Nederlandse politie doet een nieuw oproep tot getuigen in de verdwijning van Jelle Leemans (27) uit Rumst. Volgens de politie van Roosdendaal was hij vermoedelijk betrokken bij een ripdeal waarbij drugs werd gestolen. Wat zijn rol precies wat, is niet duidelijk. Zijn lichaam is nooit teruggevonden. Zijn mama doet nu een emotionele oproep naar de daders of hun entourage.

Lieve Baken, de mama van Jelle, wil weten wat er met haar zoon is gebeurd en waar hij nu is. Ze richt zich daarbij tot de daders of hun omgeving. “Ik ben er zeker van dat sommigen meer weten en vraag hen niet langer te zwijgen”, klinkt het.

“Jelle moest voor zijn werk vaak naar Nederland, waar hij met foute mensen in contact is gekomen”, zegt ze. Zo is hij volgens zijn moeder in het drugsmilieu en de wereld van het snel geld verdienen beland. Haar enige hoop is dat ze te weten komt wat er precies is gebeurd met haar zoon en dat de daders worden gepakt en gestraft.

Jelle Leemans (27) is al sinds 2013 spoorloos en werd volgens de politie vermoedelijk slachtoffer bij een ripdeal, ofwel een diefstal van drugs.

De Nederlandse politie, die nauw samenwerkt met Belgische speurders in dit dossier, gaat ervan uit dat Jelle is vermoord. Waar zijn lichaam is, blijft een groot raadsel. Zijn witte Audi A3 break is nadien wel teruggevonden in Merksem.

De politie hoopt stilletjes op medewerking vanuit het criminele milieu, zodat in ieder geval het lichaam van Leemans aan zijn nabestaanden kan worden teruggegeven.

In het verleden werden al een aantal namen van mogelijke verdachten genoemd. Volgens de Nederlandse zigeunerkoning Kobus Lorsé is hij vermoord na een ripdeal en de politie bevestigt nu dus die piste.

Mogelijke verdachte is zelf vermoord

Kobus Lorsé beweert dat Leemans werd omgebracht door de drugsbende rond zijn schoonzoon John Wassink, een criminele autohandelaar uit Roosendaal die intussen zelf werd vermoord.

“Jelle Leemans werkte voor een Belgische groepering die wiet verhandelde in België”, zei Lorsé in de Nedelandse ‘Panorama’. “Hij deed zaken met mijn schoonzoon John, die in zijn autohandel en wietbusiness op een zijspoor werd gezet door zijn compagnon Eduard F., een man die bekendstaat als een crimineel die drugs steelt van andere benden. Eduard F. en zijn mensen lichtten de groep van Leemans voor 15 kilo op. Nadien lieten ze hem verdwijnen” beweert Lorsé. Hij heeft dat ook aan de politie verklaard.

Volgens Frédéric Thiebaut, advocaat van de familie, zijn er in het onderzoek twee verdachten gearresteerd. Maar ze zijn nadien weer vrijgelaten.