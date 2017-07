Vlaggen halfstok voor verongelukte politieman

Maasmechelen - Een dag na het tragische ongeval van Marco Holthof (59), politie-inspecteur in Maasmechelen, hingen gisteren de vlaggen halfstok aan het commissariaat op de Koning Albertlaan. De verslagenheid onder het personeel is groot. Marco werkte aan het onthaal van de politie. “We zijn nog in beraad en beslissen later wat we voor onze dierbare collega gaan doen”, klonk het gisteren bij zijn collega’s.

In de ochtend had het politiekorps een kort stiltemoment. Het stressteam is ingeschakeld en ook slachtofferhulp is aangeboden aan de collega’s.