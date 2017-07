Omgevallen eik verplettert twee wagens

Beringen -

Een dikke eik is gisterochtend omgevallen op de parking van Peugeotgarage Kenens in Paal. Twee wagens zijn volledig vernield. “Toen we in de garage aan het werk waren, hoorden we plots een luid gekraak”, zegt een personeelslid. “We gingen kijken en zagen de boom nog langzaam vallen. Twee stockwagens waren total loss. We vragen ons af wat de oorzaak is, want op dat ogenblik was er omzeggens geen wind. Gelukkig was er niemand in de buurt. We hebben de brandweer gebeld en die heeft de stam in stukken gezaagd om de auto’s vrij te maken.”