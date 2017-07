Frituur vernoemt hamburger naar kapelaan: “met een kruisje op de doos”

Herk-de-Stad - Wil je graag eens een aparte hamburger achter de kiezen steken? Dan is de kapelaanburger in Herk-de-Stad een warme aanrader. Geestelijke inspiratie voor deze nieuwe streekspecialiteit op het menu van frituur Chanry in Herk-de-Stad: de Herkse kapelaan Wim Simons. “Het is een mix van een bacon- met een cheeseburger met een variatie toespijzen”, licht de kapelaan zijn specialiteit toe.

Na de geestelijke voeding die hij elke zaterdagavond geeft in de mis in de parochie Donk, zoekt kapelaan Wim Simons gewoonlijk inwendige versterking in frituur Chanry. Op zoek naar een alternatief voor een ‘frietje stoofvlees’ polste hij bij Catherine Bex en Yannick Van Knippenbergh naar iets nieuws. “Een cheeseburger is een traditionele hamburger met kaas. Ik vroeg om een baconburger met kaas en daarbij ook nog sla, ei en groenten.” Yannick en Catherine voegden er nog hun ‘geheime’ saus – zacht van smaak, maar de samenstelling is top secret – aan toe.

Op de kaart

De creatie viel bij de kapelaan meteen in de smaak. De parochieherder is ook leerkracht in de Sint-Martinusscholen in Herk-de-Stad. Toen zijn leerlingen hoorden van de Kapelaanburger, namen ze meteen de proef op de som. “Wij konden de nieuwe creatie ook best smaken”, vertelt Catherine Bex. “Nu zijn er wel meer mensen die een hamburger volgens eigen smaak willen. Maar omdat de vraag naar de creatie van de kapelaan toenam, hebben we hem ook op onze kaart geplaatst. Dat bracht de bal pas echt aan het rollen. Hij wordt toch twee tot drie keer per dag besteld. Het is de eerste keer dat een recept van een klant op onze kaart komt. We serveren de burger in een doosje met een kruisje erop. De hamburger is apart, net zoals de kapelaan.”

Wim Simons staat erbij en lacht ernaar: “Meer dan eens krijg ik een berichtje van iemand die ‘de kapelaan’ aan het opeten is.”