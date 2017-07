De enige mogelijkheid is dat er meer mensen aan de slag gaan en dat die ook nog eens langer werken

Van nu tot 2040 zullen onze sociale uitgaven fors toenemen. Waar vorig jaar 25,3 procent van het bruto binnenlands product (107 miljard euro) aan onze pensioenen, gezondheidsuitgaven, kinderbijslag, werkloosheids- en ziekte-uitkeringen werd besteed, zal dat tegen 2040 al 28,5 procent zijn. Als we vandaag die rekening zouden betalen, kost ons dat 14 miljard euro extra. Dat is bijna het dubbele van wat de regering-Michel moet besparen om in 2019 een begrotingsevenwicht te halen. De oorzaak van die forse kostenstijging is simpel: de vergrijzing. Dit blijkt uit een nieuw verslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing.

Studies wijzen uit dat de Belg zich vandaag het meeste zorgen maakt over de betaalbaarheid van zijn pensioen. En terecht. België werkt met het zogenaamde repartitiestelsel: de werkenden van vandaag betalen via hun belastingen het pensioen van de gepensioneerden van vandaag. Voorlopig lukt dat nog, omdat er bijna vier mensen werken voor één gepensioneerde. Door de vergrijzing evolueert dat naar ongeveer drie werkenden voor één gepensioneerde in 2040 en twee werkenden voor één gepensioneerde in 2060. Het huidige systeem wordt dus onhoudbaar. Ook deze factuur voor ons uit blijven schuiven, zou onverantwoord zijn.

De oplossingen liggen niet voor het grijpen. De regering zou de belastingen kunnen verhogen, maar in het land dat nu al de hoogste belastingdruk ter wereld heeft, is dit geen optie. Hetzelfde geldt voor een verlaging van de pensioenen, want die behoren nog altijd bij de laagste van Europa. De derde en enige mogelijkheid is dat er meer mensen aan de slag gaan en dat die ook nog eens langer werken. De regering-Michel heeft dus overschot van gelijk dat ze volop inzet op jobcreatie, op de tax shift (verschuiving van lasten op arbeid naar consumptie) en op maatregelen om werkonwilligen strenger te sanctioneren. En door langer werken te belonen, vervroegd pensioen te sanctioneren en het optrekken van de pensioenleeftijd naar 67 jaar, maatregelen die onvermijdbaar waren. Maar dat kan enkel als serieus wordt ingezet op ‘werkbaar werk’. Of ziet u 67-jarigen nog klinkers leggen of een bejaarde wassen?

De vergrijzing is een terechte zorg, maar mag ons niet afschrikken. Het is een positieve evolutie dat we steeds langer leven en dat ook veelal in een relatief goede gezondheid. Alleen kost dat geld, handenvol geld. Is dat een probleem? Neen, op voorwaarde dat we met zijn allen onze verantwoordelijkheid nemen. Op oud ijs vriest het licht, zegt een spreekwoord. Dat geldt zeker voor de betaalbaarheid van onze pensioenen, want laat net dat de oude kwaal zijn die altijd opnieuw makkelijk naar boven zal komen.