Leerlingen school Leopoldsburg ontmoeten koning Filip

Leopoldsburg -

‘Europe minionderneming van het jaar’ of niet, voor de zesdejaars van de Bovenbouw Sint-Michiel uit Leopoldsburg was de prijsuitreiking in Brussel gisteravond sowieso geslaagd. De oprichters van ‘Area 19, een escaperoom, kregen woensdag immers Koning Filip over de vloer op hun standje. “Hij leek oprecht geïnteresseerd in ons project en was enthousiast”, zegt directeur Lise Wouters (18). De geplande selfie met de vorst zat er helaas niet in. “Toen we het vroegen, leek hij toe te happen. Maar een veiligheidsmedewerker besliste daar helaas anders over.” Of de Limburgers daadwerkelijk met de titel van ‘Europese minionderneming 2017’ naar huis gingen, leest u vandaag op hbvl.be. Bij het ter perse gaan van de krant was de awarduitreiking immers nog volop bezig.