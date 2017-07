“Paard Inka helpt bewoners te ontspannen”

Lucien Fourier, voorzitter van de ruiterclub en manege Zonnehoef in Zonhoven, is de coördinator van het project. “Vroeger had ik niets met paarden. Toen de dochter van een vriend van mij, die spina bifida heeft, graag wilde paardrijden, heb ik dat naar mij toe getrokken. Stel je voor dat je morgen niets meer kan of zoals de bewoners hier, afhankelijk bent van anderen. Ik ben blij dat directeur Lode Vanbriel van nursinghome ’t Weyerke ook openstaat voor paardentherapie. Dankzij hem is alles in stroomversnelling geraakt. De technische dienst hier heeft een platform gebouwd. De heup van de ruiters met een beperking komt daarmee op de hoogte van het paard. Zo kunnen we de mensen makkelijker op het paard zetten. We zijn met verschillende vrijwilligers en bijna allemaal gepensioneerd. Anders zou het niet lukken. En het zijn ook allemaal geduldige mensen. Alles valt op te lossen met geduld. Als je dat hebt, dan kan je vrijwilliger worden bij ons.”

Huifkar

Het paard dat wordt ingezet bij de therapie, heet Inka. Lucien Fourier schonk het aan ’t Weyerke. “We zijn Inka al een jaar aan het opleiden. We leren het paard omgaan met vreemde voorwerpen en vreemde geluiden. Een aantal bewoners hier spreken immers niet, maar maken wel geluiden. Felicien Baptist en zijn dochter Nele, beiden gepassioneerde menners, zullen de opleiding verder afronden. Het is op termijn ook de bedoeling om het paard voor een huifkar te spannen. Zo kunnen ook andere bewoners van ’t Weyerke plezier beleven aan Inka”, aldus Lucien.

Ingrid Snijkers is bewegingstherapeut bij ’t Weyerke en begeleidt de paardentherapie. “De therapie ontspant de spieren en we bootsen ook de paardenstappen na. Een sessie duurt ongeveer 20 minuten. In de beginfase zullen we ons beperken tot veiligheid en ontspanning. In een latere fase komen er moeilijkere oefeningen, zoals bochten maken. Er wonen hier 110 mensen met een beperking. Met de zwaardere bewoners gaan we naar Zonhoven. Daar is een lift om hen op het paard te tillen.”

Terwijl we met de begeleiders praten, komen bewoners Osman (52), Jozef (50) en Kurt (44) meeluisteren. Ze zijn heel enthousiast. “Ik heb al veel gereden, maar ik ben zo blij dat mijn vriend Jozef nu ook op een paard kan. Ik zal zijn rolstoel wel tot boven duwen. En als ik niet kan, kan Osman helpen”, besluit Kurt.