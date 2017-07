Jakob Fuglsang komt donderdag toch aan de start in de Tour, ondanks breukjes

Jakob Fuglsang heeft woensdag kleine breukjes in zijn polsgewricht en spaakbeen opgelopen bij zijn val in de elfde rit van de Ronde van Frankrijk. Toch zal de Deen donderdag aan de start verschijnen van de twaalfde etappe, zo heeft zijn team Astana bekendgemaakt.

Fuglsang is momenteel vijfde in de stand, op 1:37 van geletruidrager Chris Froome. De winnaar van de voorbije Dauphiné was woensdag betrokken bij een valpartij in de bevoorradingszone. Ook zijn ploeggenoot Dario Cataldo kwam ten val, de Italiaan moest opgeven. Na onderzoek in het ziekenhuis bleken er geen breuken te zijn in zijn gehavende pols.