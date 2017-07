Geen saai moment vandaag: dit zijn onze ultieme zomertips!

Het is vakantie, dus trekken we massaal naar het buitenland op zoek naar zon, zee, strand en heel wat leuke activiteiten. Maar ook in de eigen provincie valt er deze zomer heel wat te beleven. Elke dag schotelen wij u enkele tips voor.

1) Soulsister op Lommel Leeft

Het belooft een muzikale avond te worden op de Markt in Lommel. Op het podium van Lommel Leeft staat Belle Perez die de avond inzet met een swingend repertoire en zuiderse klanken. Daarna geven Paul Michiels en Jan Leyers van jetje en tonen ze dat Soulsister er nog steeds staat.

Op 13/07 vanaf 20 uur op het Marktplein in Lommel. Gratis inkom.

www.lommelleeft.be

2) Cookies and Cream in het Kapermolenpark

Het muzikale sextet Cookies and Cream staat garant voor een stevige portie aanstekelijke muziek. Ze brengen een mix van disco, electro, house, hiphop, dance, soul en rock. Beïnvloed door Earth Wind & Fire, Bruno Mars, Withney Houston en Daft Punk weten ze van elk concert een feest te maken.

Op 13/07 vanaf 18.30 uur, met het concert om 20.15 uur in Kapermolenpark, Koning Boudewijnlaan, Hasselt. Gratis inkom.

www.engieparkies.be

3) Boer op de koer

In de zomermaanden organiseert Genk elke donderdagavond Boer op de Koer. Dat is een boerenmarkt waar u allerlei lekkers rechtstreeks van de producent koopt. Honing van de imker, verse duurzame groenten van de boer, brood van de warme bakker... maar ook eieren, vis, of kaas. Aan de tapasbar kan u lekkers proeven, er is een streekbar met bier, wijn en sap, en er wordt kinderanimatie voorzien.

Op 13/07 van 17 tot 20 uur op het binnenplein van het Stadhuis.

www.visitgenk.be

4) Seniorenmiddag met Jo Vally

De goeie oude tijd beleeft u deze middag op het Marktplein in Lommel. De Lommelse Sjieklets trappen de seniorenmiddag op gang met liedjes die u kent van vroeger. Meezingen mag. Imitator Animolly werkt tussendoor op de lachspieren en brengt een streep humor. En dan is er Jo Vally, die zijn grootste hits brengt.

Op 13/07 vanaf 14 uur op het Marktplein in Lommel. Gratis inkom.

www.lommelleeft.be

5) Wandeling door Resterheide

Effen Weg organiseert een wandeling van 6,5 kilometer door Resterheide. Vroeger was dit heidegebied, nu vooral bebost door de grove en Corsicaanse den. De wandeling voert langs de begijnenvijvers en al het moois dat de Vallei van de Zwarte Beek te bieden heeft.

Op 13/07 om 19 uur aan ’t Begijntje in de Begijnenstraat in Hechtel. Inschrijven via de website is verplicht . Dat kan tot vanavond 18 uur. Deelname kost 2 euro.

www.effenweg.be