Vluchteling woont wekenlang langs de kant van de weg: “Hij heeft zelfs prikkeldraad rond zijn verblijfplaats gezet”

De Kuurnse burgemeester Francis Benoit deed onlangs een verontrustende ontdekking in een bosje langs de weg tussen Kuurne en Heule in West-Vlaanderen. Een dakloze man, een erkende vluchteling, blijkt er al weken te wonen op een helling langs de R8. Op zijn Facebookpagina deelde de burgemeester een aantal beelden van zijn verblijfplaats. “Maar er is niemand die er iets aan doet,” vertelt Benoit aan Het Nieuwsblad.

Foto: Francis Benoit

Burgemeester Francis Benoit nam zelf een kijkje in het zogenaamde niemandsland tussen Kuurne en Heule. “De dakloze persoon heeft zelfs een prikkeldraad rond zijn verblijfplaats gezet. Er is ook een opvangbak voor water en andere voorzieningen om te kunnen overleven. Maar zoiets is natuurlijk niet de bedoeling. Het is bovendien onveilig. Hij maakt namelijk ook soms vuur.”

Erkende vluchteling

Volgens de burgemeester gaat het om een erkende vluchteling die gekend is bij het OCMW van Kortrijk. “Het is iemand die liever zelf zijn plan wil trekken, vandaar dat hij daar door de mazen van het net is geglipt,” legt Benoit uit.

Benoit heeft naar eigen zeggen contact opgenomen met het Vlaams Gewest, dat eigenaar is van het stuk grond in kwestie. “Ook de Stad Kortrijk heeft al aan de alarmbel getrokken, want dat terrein moet vrijgemaakt worden,” verduidelijkt hij. “Maar de stad kan niets doen zonder het Vlaams Gewest. Alleen reageren zij niet en doen ze er ook niets aan.”