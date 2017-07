Nieuwe videobeelden binnenkant Grenfell Tower tonen wat er nog overblijft van uitgebrand flatgebouw

De Britse politie heeft nieuwe videobeelden vrijgegeven die in de uitgebrande Grenfell Tower werden opgenomen. Op 14 juni ontstond er een grote brand in de toren die al aan tachtig mensen het leven kostte.

De beelden tonen voornamelijk de enige nooduitgang van het 24 verdiepingen tellende gebouw, waar vele bewoners probeerden om aan de vlammen te ontkomen. Met behulp van gele verf werd aangeduid op welke verdieping de speurders zich bevinden. De laagste verdiepingen lijken nog vrij intact na de ramp, in tegenstelling tot de hoogste verdiepingen. Naarmate de persoon met zijn bodycam steeds hoger klimt via de betonnen trap, wordt steeds meer schade zichtbaar.

De speurders zijn momenteel ter plaatse om op zoek te gaan naar kleine stukjes beenderen en tanden in de hoop nog zo veel mogelijk slachtoffers te identificeren. Vorige week liet de politie al weten dat ze “alle zichtbare menselijke resten” uit het gebouw heeft gehaald.

“Ik begrijp de frustraties van de familieleden die nog wachten op antwoorden”, verklaarde sergeant Alistair Hutchins, een van de eersten van het identificatieteam die in het gebouw was. “Het enige wat ik kan zeggen is om geduldig te blijven. We doen ons uiterste best en werken zo hard als we kunnen.