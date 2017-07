Carrefour wisselt bpost voor PostNL voor boodschappen aan huis

Supermarktketen Carrefour gaat in zee met PostNL voor de thuisleveringen van boodschappen en voedingsmiddelen. Dat bevestigt Carrefour-woordvoerder Baptiste van Outryve. In de provincies Antwerpen en Limburg vervangt PostNL Combo, de georganiseerde leveringsdienst van bpost.

In Vlaams- en Waals-Brabant en in delen van Antwerpen en Oost-Vlaanderen levert Carrefour al even boodschappen aan huis. Tot voor kort gebeurde dat via Combo, de leveringsdienst van bpost. Het postbedrijf zet die dienst echter stop en vervangt het door een meer flexibel platform, waardoor Carrefour op zoek moest naar een andere oplossing, legt Van Outryve uit. “Bpost heeft voorstellen gedaan, maar we hebben ook met andere partners gesproken”, klinkt het. Uiteindelijk had het Nederlandse PostNL de beste kaarten.

Carrefour werkt vanaf woensdag met PostNL in Antwerpen en Limburg. In die laatste provincie levert Carrefour nu voor het eerst aan huis. In Vlaams- en Waals-Brabant werkt de winkelketen voorlopig nog met een ander bpost-platform, Bringr, maar ook daar ligt een eventuele samenwerking met de Nederlanders volgens Van Outryve op tafel.

Volgens de woordvoerder wil Carrefour het aantal regio’s waarin voedsel aan huis wordt geleverd via koeriers “in de komende maanden” nog verder uitbreiden.

Bij bpost zelf bevestigen ze dat Carrefour de samenwerking met Combo opzegt. Dat platform verandert van naam en “wordt meer aangepast aan de wensen van de markt”, zegt een woordvoerder. Combo wordt voortaan ‘home-delivery for food’. Het postbedrijf benadrukt dat Carrefour voorlopig nog blijft samenwerken met Bringr, en dat nog zeker tot eind oktober.