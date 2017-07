Genk heeft spits beet: Deen Ingvartsen tekent contract en wordt duurste inkomende transfer ooit

Marcus Ingvartsen kwam woensdagmiddag in charmant gezelschap aan in Genk. Foto: Serge Minten

De zoektocht van Genk naar een diepe spits werd woensdag definitief afgerond. Marcus Ingvartsen, de 21-jarige topschutter uit de Deense competitie, legde met succes zijn medische tests af in Genk en tekende een contract voor vier seizoenen. Hij krijgt bij Racing Genk rugnummer negen en sluit woensdagavond al aan op het oefenkamp in Garderen.

Ingvartsen komt over van Norsjaelland. Volgens onze informatie zou met de overgang een bedrag in de buurt van 5 miljoen euro zijn gemoeid. Als dat klopt, is hij de duurste inkomende transfer ooit van Genk.

De 21-jarige Ingevartsen maakte in 2014 de overstap van de jeugd van Nordsjaelland naar het A-team en scoorde de voorbije drie seizoenen 30 doelpunten voor de club. Vorig seizoen was hij goed voor liefst 23 doelpunten in de Superligaen. Ingevartsen scoorde ook negen keer in twaalf interlands voor de Deense beloftenploeg, waarmee hij deze zomer nog actief was op het EK in Polen.