Nog even regen, maar morgen droog en zonnig

Ook woensdagnamiddag blijft het regenen, maar daarna komt er droger weer met opklaringen vanaf de kust. Tegen het einde van de namiddag heeft de regenzone België verlaten, maar her en der blijven lichte buitjes nog altijd mogelijk. De maxima liggen rond de 16 graden in de Ardennen, 18 graden in het centrum en 20 graden in het westen. Dat meldt het KMI.

Tegen donderdagochtend is het meestal lichtbewolkt tot helder en kan er plaatselijk nevel hangen. Overdag wordt het rustig en vrij zonnig, met af en toe hoge wolkensluiers of enkele stapelwolken. Het wordt iets warmer, met maxima tussen 19 graden in de Ardennen en aan zee en tot 23 graden in de Kempen.

Vrijdag bereikt een volgende neerslagzone het land. Na enkele ochtendlijke opklaringen raakt de hemel bewolkt en trekt soms buiige regen van de kust naar de Ardennen. Maxima in de Ardennen en langs de kust van 18 tot 20 graden, in de andere streken van 20 tot 22 graden.

Tijdens het weekend zorgt een uitloper van het Azorenhoog opnieuw voor vrij mooi en zacht weer. In het zuiden van het land krijgen we waarschijnlijk volop zon. Regenzones die via de Britse Eilanden en de Noordzee voorbijtrekken, kunnen in de noordelijke provincies echter voor perioden met meer bewolking zorgen. De temperaturen gaan in stijgende lijn en bereiken zondag waarden rond of net boven de 25 graden. Maandag trekt een koufront over het land en vallen er enkele buien of wat regen. Daarna komen we terecht in iets frissere zeelucht.