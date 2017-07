Omstaanders redden bij dapper optreden inzittenden uit brandende wagen

Een ongeval op een snelweg in Azerbeidzjan is na een erg dapper optreden van enkele omstanders net niet dramatisch afgelopen. Videobeelden laten zien hoe de inzittenden van een Volga de hulp nodig hebben van enkele ooggetuigen om veilig uit hun brandende wagen te geraken.

De brand ontstond nadat een andere bestuurder tegen de achterkant van de Volga knalde. Ondanks dat er een grote vuurbal ontstond, waren al snel enkele omstanders ter plekke om redding te brengen. Een oudere man ging zelfs over tot een stevige trap om een van de autoruiten te vernielen. Zo konden ze al in minder dan een minuut beide inzittenden uit de wagen redden. Op de achtergrond zorgden enkele anderen ervoor dat ook de bestuurder van de tweede auto in veiligheid werd gebracht.

Volgens lokale media konden de ooggetuigen met behulp van een brandblusapparaat het vuur doven. Hoeveel mensen er in totaal gewond raakten bij het ongeluk, is voorlopig onduidelijk.