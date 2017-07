Kit Harington deed auditie voor andere ‘Game of Thrones’-rollen en het is werkelijk hilarisch

Voor fans van ‘Game of Thrones’ is het hoogtepunt van de zomer bijna aangebroken, want volgende week gaat eindelijk het zevende seizoen van de serie in première. En om dat te vieren, liet acteur Kit Harington - aka Jon Snow - zich van zijn grappigste kant zien.

Kit Harington bracht een bezoekje aan de talkshow van de Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel en sprak er over het aankomende seizoen van ‘Game of Thrones’. Veel kon hij niet verklappen natuurlijk, maar hij deelde wel enkele sappige weetjes. Zo nam de cast in Spanje enkele ‘fake’ scènes op om de paparazzi op het verkeerde been te zetten, waardoor er momenteel allemaal foutieve beelden online circuleren. Een andere uitspraak die fans echter helemaal niet verwacht hadden, is dat Harington ook voor andere rollen auditie heeft gedaan. Arya Stark, Cersei Lannister, Daenerys Targaryen, ze komen allemaal voorbij in bovenstaande video.