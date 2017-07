McDonald's probeert iets nieuws uit met frietjes

McDonald's is momenteel wereldwijd een nieuw soort frietjes aan het testen op zijn menukaart. Het gaat om 'Loaded Fries' en die worden overgoten met gesmolten kaas en gerookte spekjes geserveerd.

De nieuwe frietjes werden al uitgetest in Australië en Hongkong en worden nu gepromoot in enkele geselecteerde vestigingen van McDonald's in de VS. Het ziet er dus niet meteen naar uit dat we ze direct in België kunnen verwachten, maar als het elders een succes wordt, weet je maar nooit.

Bij ons kun je in elk geval wel al 'Wacko Fries' bestellen, dat zijn frietjes met gesmolten kaas en pikante jalapenos.Het is trouwens op heel wat plaatsen in de wereld gebruikelijk om gesmolten kaas over frietjes te doen. Zo vind je bij onze noorderburen een patatje oorlog terug en in Canada poutine, waarbij er kaas en vleesjus over de frietjes wordt gedaan. Ook in de VS gooien ze er graag vanalles op, dus het ziet er naar uit dat de Loaded Fries daar een succes zullen worden.