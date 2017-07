10 Limburgse trekpleisters die volgens onze redactie wel een bezoekje waard zijn

Het blotevoetenpad in Zutendaal en de doorkijkkerk in Borgloon. Foto: Karel Hemerijckx, MDL

Uit een nieuw onderzoek van Toerisme Vlaanderen bij 13.000 buitenlandse toeristen bleek gisteren dat grote steden zoals Oostende, Antwerpen en Gent al heel wat bekendheid vergaarden. Enkel Limburg blijkt één grote blinde vlek te zijn en dat moet volgens de Limburgse gedeputeerde voor Toerisme Igor Philtjens (Open Vld) dringend veranderen.

Ook de redactie van Het Belang van Limburg was het niet eens met de uitkomst van het onderzoek en daarom stellen wij hieronder 10 Limburgse trekpleisters aan u voor. Te delen met een buitenlandse vriend of gewoon zelf nog eens een bezoekje brengen.

Schuur Bokrijk Superette Foto: Luc Daelemans

1. Bokrijk

Het Provinciaal Domein Bokrijk - gelegen in de gemeente Genk - is voornamelijk bekend om zijn openluchtmuseum en speeltuin. Deze zomer kan je er dagelijks terecht voor leuke demonstraties en ateliers, maar ook voor wandelingen of een huifkartocht ben je hier op de juiste plaats.

Blotevoetenpad Foto: Karel Hemerijckx

2. Blotevoetenpad

Het eerste blotevoetenpad van Vlaanderen is gesitueerd in Zutendaal in het onthaal- en bezoekerscentrum Lieteberg, een van de toegangspoorten tot het Nationaal Park Hoge Kempen. Het is een parcours van bijna 3 km lang waarbij gasten de Limburgse natuur kunnen verkennen op blote voeten.

Stookinstallatie Jenevermuseum Foto: kvds

3. Nationaal Jenevermuseum Hasselt

De hoofdstand van Limburg mag natuurlijk niet ontbreken in deze lijst en dan zeker het befaamde Jenevermuseum. Hier kunnen bezoekers kennismaken met de nog werkende 19de-eeuwse stookinstallatie of meedoen aan een jeneverdegustatie-workshop.

Be-mine Boulevard Foto: RV

4. Be-mine

De Beringse mijnsite wordt getypeerd door mijngebouwen, schachtbokken en terrils en toont een mix tussen erfgoed, cultuur, natuur, sport en toerisme. Bezoekers kunnen kiezen voor een wandeling op de mijnterril of zich wagen aan de avonturenberg met een speellandschap. Sinds kort vind je er ook het eerste indoor snorkel- en duikcentrum in Europa.

Lommelse Sahara Foto: kvh

5. Lommelse Sahara

De Lommelse Sahara behoort tot het bosgebied Bosland en wordt omschreven als een echt natuurfenomeen. Het zand- en duinlandschap van maar liefst 193 hectare wordt omringd door naaldbossen en bevat een meer in het midden. Je kan er terecht voor urenlange wandelingen tussen een unieke fauna en flora.

De Abdij van Herkenrode Foto: TONY VAN GALEN

6. De Abdij van Herkenrode

De Abdij van Herkenrode - gelegen op de zuidelijke Demeroever in Kuringen - is een voormalig klooster met abdijhoeve en bedrijfsgebouwen. In het belevingscentrum ontdek je het historische verhaal van de vrouwenabdij en de Kruiden- en Inspiratietuin toont je hoe mensen van alle tijden en culturen kruiden gebruikten.

Doorkijkkerk Foto: vrs

7. Reading between the lines

De doorkijkkerk in Borgloon werd in 2011 geïnstalleerd naar een ontwerp van het architectenduo Gijs Van Vaerenbergh. Het kunstwerk is opgebouwd uit horizontaal geplaatste staalplaten en werd al meermaals gebruikt als decor in videoclips.

C-mine Foto: MDG

8. C-mine

Ook de C-mine in Genk is een oude mijnsite die de dag van vandaag dient als culturele trekpleister. Zo vind je er niet enkel een hogeschool gespecialiseerd in diverse artistieke afstudeerrichtingen, maar ook een cultuurcentrum, een designcentrum en een bioscoop. Echte avonturiers kunnen in de C-mine expeditie 6 meter onder de grond kennis maken met de mijn in al zijn vormen.

Alden Biesen Foto: luc daelemans

9. Alden Biesen

De Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen werd ooit gebouwd door de Duitse Ridderorde en is nu een van de grootste kasteeldomeinen in de Euregio. Cultuur- en natuurliefhebbers kunnen er de historische gebouwen en tuinen bezoeken of een tentoonstelling in de Waterburcht bijwonen.

Circuit Zolder Foto: Karel Hemerijckx

10. Circuit Zolder

Circuit Zolder - ook wel Circuit van Terlaemen genoemd - is een racecircuit gelegen in de gemeente Heusden-Zolder. Er worden voornamelijk Belgische races gehouden, waaronder de 24 uur van Zolder.