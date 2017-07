Facebook zet deur van Messenger open voor reclame

De sociale mediareus Facebook gaat nu ook reclame toelaten in het chatgedeelte, Messenger. Dat heeft de groep dinsdag bekendgemaakt.

De introductie van reclameboodschappen in de Messenger-applicatie werd eerst getest in Australië en Thailand, nu zal dit worden veralgemeend, luidt het in een persbericht. Meer dan 1 miljard mensen maken regelmatig gebruik van Messenger, geeft het bedrijf nog mee.

In de toekomst zullen er op het toegangsscherm van het chatprogramma reclameboodschappen verschijnen. Tot nu toe kon je enkel reclameboodschappen krijgen als je in gesprek was met de adverteerders. Wanneer de verandering wordt doorgevoerd, is niet duidelijk.

Facebook telt maandelijks iets minder dan 2 miljard gebruikers. Het was op zoek naar een manier om nog meer adverteerders te kunnen aantrekken.