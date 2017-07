“223 kilometer voor een gesloten kapel”

Overpelt - Kilometer 104. De Tourkaravaan passeert vandaag op het grondgebied van Labastide-d’Armagnac de Notre Dame des Cyclistes, een in 1958 ingezegende kapel die meer dan zeshonderd shirts van wielergrootheden herbergt. De Tour kwam in 1995 en 2000 al aan de wielerkapel voorbij. De eerstgenoemde doortocht was een hommage aan Luis Ocaña. De Tourwinnaar van ‘73 werd in de kapel begraven, nadat hij er eerder was getrouwd. De kapel bracht echter ook voorspoed. Voor Greg LeMond toch, die er in 1989 bij de enige départ ooit aan de kapel, een gele trui achterliet. Pas op de slotdag veroverde de Amerikaan die terug door Lauren Fignon in de tijdrit naar Parijs met acht luttele seconden te kloppen. Was er sprake van een goddelijke tussenkomst? De naar Tarbes uitgeweken Peltenaar Herman Loos (36) trok op onze vraag op onderzoek uit. Het relaas van een fietsbedevaart, 223 kilometer lang.

Zondagochtend 2 juli. De Tour is gestart in de gietende regen in Dusseldorf. Ook in Zuid-Frankrijk is het koud geweest. Ik vertrek onder dikke, grijze wolkenpakken. De zonnebloemvelden bij het buitenrijden ...