Wat te doen vandaag? Dit zijn onze zomertips

Hasselt - Het is vakantie, dus trekken we massaal naar het buitenland op zoek naar zon, zee, strand en heel wat leuke activiteiten. Maar ook in de eigen provincie valt er deze zomer heel wat te beleven. Elke dag schotelen wij u enkele tips voor.

Arne Van Coillie Trio op het plein

Jazz op het plein is zomers genieten in een mooi decor met een drankje en een flinke streep jazz. Pianist Arne Van Coillie mag samen met Flor Van Leugenhaeghe op de bas en drummer Gert-Jan Dreessen de spits van afbijten. Van Coillie werkte samen met tal van jazzartiesten en is momenteel actief als solopianist en in verschillende projecten zoals zijn eigen Arne Van Coillie Trio.

Op 12/07 om 20.15 uur op het C-Mine plein, C-Mine in Genk. Gratis toegang. Meer info: www.c-minecultuurcentrum.be

Pret op de met

Kinderen beleven vandaag dolle pret met veel kinderanimatie op de Vismarkt. Er staan verschillende springkastelen opgesteld, er is een klimtoren, speleobox, een rockende boom en reuzespellen. Kinderen kunnen zich laten schminken. De Waterbar is ook van de partij met lekker fris drinkwater. Ouders genieten van een drankje op het terras terwijl de kinderen naar hartenlust ravotten.

Op 12/07 van 13 tot 17 uur op de Vismarkt in Tessenderlo. Inkom: 2 euro. Meer info: www.tessenderlo.be

TVL Vertelling met Ann Helena Kenis

Sinds haar deelname aan Belgium’s Got Talent is Ann Helena Kenis geen onbekende meer. Ze raast als een wervelwind over de Vlaamse podia. Vandaag komt ze naar de TVL Vertelling met haar gloednieuwe voorstelling ‘Op het randje’. Ann Helena Kenis trakteert op een flinke dosis zelfrelativering, feelgood en prachtige liedjes.

Op 12/07 om 20 uur in Park Beukenhof, Kerkhofstraat in Bocholt. Bij slecht weer in het Bocholter Brouwerijmuseum. Gratis toegang. Breng uw eigen stoeltje mee. Meer info:www.tvl.be/info/tvl-zomervertellingen

Zomerse klanken in het park

Zangeres Sofie staat vanavond samen met Hugh Kanza op de bühne in Maasmechelen. Hugh Kanza is een rasechte entertainer die samen met Sofie voor een fantastisch zomers feestje zorgt in het Koninginnepark. Ze staan er in het teken van Engie Parkies, het kleinschalig festival dat het publiek een hele zomer lang wil laten genieten van een grote verscheidenheid aan muziek in het groen.

Op 12/07 vanaf 18.30 uur, met om 20.15 uur de start van het concert. In het Koninginnepark, Koninginnelaan in Maasmechelen. Meer info:www.engieparkies.be

Playtime op Zomerfestival

Jaar na jaar is het Zomerfestival van Toeternietoe een succes. Ook dit jaar beloven het negen muzikale en swingende avonden te worden. De voorbije twee woensdagen beloofden alvast veel goeds. Meer van dat vanavond met Playtime op het podium. Twee gedreven muzikanten brengen een uitgebreid repertoire voor jong en oud.

Op 12/07 vanaf 19 uur, de band start om 20 uur, aan de Blauwe Nonnen, Maastrichterstraat 96 in Hasselt. Gratis toegang. Meer info:www.toeternietoe.be