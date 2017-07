Genk - “Mooi. Mooi. Mooi.” De achtjarige Lojain Asaad kwam “moois” te kort toen ze dinsdag haar pruik mocht passen dankzij haarwensen.be. Dat helpt kinderen en jongeren tot 18 jaar gratis aan een pruik als ze dat om medische redenen nodig hebben.

Lojain is een Syrisch meisje dat sinds een jaar in Zwartberg (Genk) woont. Haar blonde haar, zeer zeldzaam in Syrië, groeit nauwelijks en valt uit. Dat haarprobleem heeft ze al van toen ze nog een baby ...