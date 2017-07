Tiener naar ziekenhuis door nepontvoering op kamp

Hasselt -

Tijdens een kamp van het Jeugd Rode Kruis van Kuringen (Hasselt) in Mol, is vorige week een nachtspel uit de hand gelopen. “Er werd een ontvoering nagebootst: zo levensecht, dat er paniek is uitgebroken. Eén kind is zelfs naar het ziekenhuis gebracht. Maar we werden als ouders niet op de hoogte gebracht”, klaagt een ouder van een veertienjarige deelnemer aan. Rode Kruis Vlaanderen bevestigt dat iemand werd afgevoerd naar het ziekenhuis. “We onderzoeken wat er precies is misgelopen”, reageert An Luyten van Rode Kruis Vlaanderen.