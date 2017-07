Frans international Mandanda keert terug naar Marseille

Doelman Steve Mandanda keert na een seizoen bij Crystal Palace terug naar Marseille, waarvoor hij tussen 2007 en 2016 meer dan 440 wedstrijden speelde. Dat maakte Olympique Marseille dinsdag bekend. De Franse international (24 caps) tekende een contract voor drie seizoenen aan de Côte d’Azur.

De 32-jarige Mandanda koos vorig jaar voor een avontuur in de Premier League, maar kwam bij de club van Rode Duivel Christian Benteke slechts tien wedstrijden in actie. De oudere broer van doelman Parfait Mandanda (Sporting Charleroi) was een tijdje out met een spierblessure. Bij Marseille, waar de supporters hem de bijnaam “Il Fenomeno” gaven, komt hij terecht in een vertrouwde omgeving. Tijdens negen seizoenen bij l’OM veroverde hij één landstitel (2010) en drie Ligabekers (2010, 2011 en 2012).

Bij Crystal Palace denkt kersvers trainer Frank de Boer aan Jasper Cilissen als vervanger. De Nederlandse international beleeft voorlopig weinig plezier aan zijn status als bankzitter bij FC Barcelona. Eerder al verlengden de “Eagles” het contract van de Welshe doelman Wayne Hennessey.

Nog op dinsdag kondigde Adil Rami aan dat hij het Spaanse Sevilla ruilt voor Olympique Marseille. “Er is een akkoord gevonden tussen beide clubs”, schreef de Franse centrale verdediger op zijn Facebookpagina. Over de contractmodaliteiten werd niet gecommuniceerd, l’OM zou naar verluidt 6 miljoen euro op tafel leggen voor de international (33 caps). De 31-jarige Rami voetbalde voordien voor Rijsel (2007-2011), Valencia (2011-2014) en AC Milaan (2014-2015). Bij l’OM wordt hij herenigd met trainer Rudi Garcia, met wie hij in 2011 de dubbel pakte met Rijsel.