“De enige vraag die overblijft is wanneer het dan wel het goede moment is om onze financiën op orde te brengen?”

11 juli. Dat is de Vlaamse feestdag. Dat is de dag dat de verkozenen des volks afzakken naar het Brusselse stadhuis, voor de toespraak van de Vlaams Parlementsvoorzitter en een stijlvolle receptie in de patio. Toch was het Bart De Wever die dit jaar alle aandacht naar zich toe zoog. Geniale strategie en de gave van het woord zijn nu eenmaal brood en spelen voor de media.

De N-VA-voorzitter kwam met een simpele en duidelijke boodschap: de regering-Michel moet niet per se vasthouden aan het beloofde begrotingsevenwicht in 2019. Daarvoor zou een inspanning van 7,7 miljard euro nodig zijn, of het volledige budget van de werkloosheid. Volgens De Wever mogen we de economische heropleving en jobcreatie niet hypothekeren door ons kapot te besparen. Hij vindt wel dat de mars naar een evenwicht moet worden voortgezet, maar op een realistisch tempo. Recent pleitten ook CD&V-vicepremier Kris Peeters en begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) hiervoor. Maar als de schaduwpremier uit Antwerpen spreekt, wordt er nog altijd iets beter geluisterd. Of hij dat nu doet in een patio, of op kasteel Hertoginnedal waar het kernkabinet de komende weken aan een begrotingsakkoord werkt.

Een begrotingsevenwicht mag dan wel de fetisj van de Wetstraat zijn, heel wat economen moeten er niets van weten. Gisteren nog waarschuwde professor Paul De Grauwe van de London School of Economics dat een te strak bezuinigingsbeleid de “grootste fout” is die we nu kunnen maken. “Een begrotingsevenwicht is bijna nooit een zinvolle doelstelling van het beleid. Het spijtige is dat dit nu in Europa, in België en in Vlaanderen tot enige doelstelling van het beleid is gepromoveerd. Dat leidt tot minder welvaart en tot een technocratisering van het beleid dat zich uitsluitend bezighoudt met staatsboekhouding. Het hoeft dan niet te verwonderen dat mensen de politiek de rug toekeren.”

Wie zijn wij om uiterst verstandige mensen als Bart De Wever of Paul De Grauwe tegen te spreken? Dat een strak bezuinigingsbeleid onmogelijk is als het economisch slecht gaat, kunnen we volledig volgen. Dat we ons niet kapot mogen besparen als het economisch beter gaat, klinkt ook aanvaardbaar. De enige vraag die overblijft is wanneer het dan wel het goede moment is om onze financiën op orde te brengen? Dit land zit met een schuldenberg van 450 miljard euro waarop we dit jaar ruim 11 miljard euro rente moeten betalen. Dat is geld dat we gewoon kwijt zijn. Vier jaar geleden zei Bart De Wever dat het “fiscale wanbeleid” alle geloofwaardigheid van de regering-Di Rupo wegspoelde. Laten we hopen dat deze regering niet hetzelfde overkomt.