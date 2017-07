Hoeselt -

Het Hoeseltse containerpark in de Goosstraat werkt al sinds 2014 zonder milieuvergunning. “Een privébedrijf had men al lang gesloten”, foetert gemeenteraadslid Fons Capiot (CDH). Schepen van Milieu Bert Vertessen (N-VA) bekent schuld, maar stelt alles in het werk om alsnog een tijdelijke vergunning te krijgen zodat het park open kan blijven.