“Hans is een echte winnaar”

Lommel - Zo vader, zo zonen. Na een mooie voetbalcarrière van vader Vital Vanaken (55) bij Lommel SK en KV Mechelen, zetten Sam en vooral Hans vandaag die passie verder. De ene met ASV Geel in de hoogste amateurreeks, de andere werd in 2016 landskampioen met Club Brugge. “Maar ook Sam is heel trots op zijn broer, van afgunst is absoluut geen sprake”, zegt mama Renild (56), zelf de grootste fan van haar kroost. “Ik denk dat ik van Hans afgelopen seizoen hooguit twee matchen gemist heb. En dan tel ik de Europese wedstrijden mee.”

Wie Vanaken zegt, zegt Lommel. Vader Vital was tussen 1986 en 1995 jarenlang een van de sterkhouders bij Lommel SK. Nu is hij bediende op een school in de buurt, mama Renild werkt op het stadhuis, en ...