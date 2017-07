UCLL helpt vluchtelingen eigen bedrijfje starten

Hasselt -

Hogeschool UCLL krijgt, samen met de Londense South Bank University en Hogeschool Zuyd (Nederland), 600.000 euro van de Europese Commissie om erkende asielzoekers een eigen zaak te leren opstarten of een job te vinden. Over twee jaar moeten ze liefst 120 mannen en vrouwen effectief aan een baan of bedrijfje geholpen hebben. “We focussen op kwetsbare mensen.”