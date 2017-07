May beveelt onderzoek naar schandaal rond met hiv en hepatitis besmet bloed

De conservatieve Britse premier Theresa May heeft een onderzoek bevolen naar de besmetting van bijna 5.000 Britten door besmet bloed. Dat deed ze na een oproep door de leiders van zes andere partijen. In een gezamenlijke brief van die partijleiders staat dat zowat 2.400 mensen waren omgekomen in “een van de ergste rampen in vredestijd in de geschiedenis van het land”. Die mensen hadden met hiv en hepatitis besmet bloed gekregen door de Britse nationale gezondheidsdienst (National Health Service) van de jaren 1970 tot 1990.