“Aanpak migratiecrisis heeft grens bereikt”

De aanpak van de migratiecrisis op de Middellandse Zee is op zijn grenzen gebotst. Die conclusie trekt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. “Ik pleit voor de voortzetting van de reddingsoperaties, maar is het noodzakelijk dat alle geredde mensen naar Italië worden gebracht?”

Reynders sprak dinsdag in de marge van een OVSE-vergadering nabij Wenen met zijn Oostenrijkse ambtgenoot Sebastian Kurz. Het amper 30-jarige wonderkind van de Oostenrijkse politiek doet in oktober een gooi naar het kanselierschap. In de verkiezingscampagne staat de migratiecrisis bovenaan de politieke agenda. Kurz pleit onomwonden voor een volledige sluiting van de Middellandse Zeeroute en opvangkampen in het noorden van Afrika.

“In Oostenrijk, maar ook in Italië leeft het gevoel dat een grens is bereikt”, stelt Reynders. “De reddingsoperaties op zee hebben twee gevolgen gehad. Er vallen meer en meer doden op zee, want meer en meer mensen wagen de oversteek op zeer gevaarlijke boten. En er komen in Italië steeds meer mensen aan die geen kans maken op asiel en teruggestuurd moeten worden.”

Steeds meer collega’s in de Europese Unie sturen volgens Reynders aan op een koerswijziging. “Laat er geen misverstand over bestaan. Ik pleit voor de voortzetting van reddingsoperaties op zee, maar wat moeten we doen met de mensen die aan boord van schepen van ngo’s of het leger worden gebracht? Is het noodzakelijk ze naar Italië te brengen? Of is het niet mogelijk om elders hotspots op te richten?”, vraagt Reynders zich af.

Noord-Afrikaanse landen als Tunesië en Egypte houden echter de boot af. “Of verschillende plaatsen in Europa?”, werpt Reynders op. “Er doen vele nieuwe ideeën de ronde, zonder dat iemand een echte oplossing heeft. Maar het heeft ook geen zin om te zeggen dat we zomaar doorgaan, met steeds meer doden op zee als gevolg.”

Intussen blijft Europa ook worstelen met de interne gevolgen van de migratiecrisis. Landen als Polen, Tsjechië en Hongarije blijven hardnekkig weigeren om de frontliniestaten te helpen en opvang te bieden aan mensen met grote kans op asiel. Betalen zij de rekening wanneer volgend jaar de Europese meerjarenbegroting na 2020 op tafel komt? Immers, dan zal Europa elk jaar 10 miljard euro minder kunnen verdelen indien de lidstaten het budgettaire gat van de brexit niet dichten.

Zo eenvoudig is het niet, reageert Reynders, maar de MR-vicepremier wil gevolgen op financieel vlak ook niet uitsluiten. “Er liggen nu eenmaal verschillende elementen op tafel. De gevolgen van de brexit, maar ook de correcte uitvoering van alle engagementen op Europees vlak: respect voor de rechtsstaat, maar de plicht om asielzoekers op hun grondgebied te ontvangen.”

