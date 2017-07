“EU kan fluiten naar brexit-rekening”

Als de Europese Unie denkt dat Groot-Brittannië een rekening zal betalen voor zijn vertrek uit de EU, dan kan ze “ernaar fluiten”. Dat heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson dinsdag gezegd.

In het kader van de brexit-onderhandelingen willen Brussel en Londen een akkoord vinden over enkele heikele dossiers voor ze gaan praten over hun toekomstige handelsrelaties. Een van die dossiers is de rekening die de Britten na hun feitelijke vertrek nog zullen hebben openstaan. Als Europese lidstaat heeft het Verenigd Koninkrijk namelijk tal van financiële engagementen op zich genomen. Het kan, althans in de ogen van de Europese onderhandelaars, niet de bedoeling zijn dat de Britten die engagementen na de brexit niet meer nakomen. Een bedrag van 100 miljard euro doet de ronde.

De Britse buitenlandminister Boris Johnson beantwoordde dinsdag vragen over de kwestie in het Lagerhuis. Een eurosceptische partijgenoot van hem vroeg of hij de EU duidelijk wilde maken dat “ze ernaar kan fluiten” als ze nog een cent meer wil dan de “209 miljard pond” die de Britten sinds 1973 aan Europa hebben afgedragen.

“Ik denk dat de bedragen die ik heb gezien en die ze van ons land willen vragen buitensporig zijn. Ik denk dat ‘ernaar fluiten’ absoluut een gepaste uitdrukking is”, antwoordde Johnson. De extravagante minister zei ook dat Londen “geen plannen voor geen akkoord” heeft, “net omdat we een fantastisch akkoord zullen bereiken”.

Het kabinet van premier Theresa May floot Johnson meteen terug en zei dat er wel degelijk aan “noodplanning” gedaan wordt en met alle scenario’s rekening wordt gehouden.

May zelf lanceerde dinsdag trouwens de opmerkelijke oproep aan de oppositie om samen te werken aan een goede brexit. Labour-leider Jeremy Corbyn reageerde meteen dat het nu wel duidelijk is dat de regering-May “op een cruciaal ogenblik voor ons land en de wereld haar energie verloren heeft”.

(belga)