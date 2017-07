WIMBLEDON. Eerste Britse halvefinaliste sinds ‘78, ouderdomsdeken Venus (37) verrast

De Amerikaanse Venus Williams (WTA-11), met haar 37 jaar de oudste speelster in het toernooi, heeft zich dinsdag in Londen voor de halve finales van Wimbledon geplaatst. Ook de Britse Johanna Konta (WTA-7) kwalificeerde zich na een felbevochten driesetter tegen Simona Halep. Konta wordt zo de eerste Britse halvefinaliste sinds 1978.

Konta eerste Britse halvefinaliste op Wimbledon sinds ‘78

Publiekslieveling Johanna Konta (WTA-7) heeft zich voor de halve finales geplaatst. De 26-jarige in Australië geboren Britse schakelde het Roemeense tweede reekshoofd Simona Halep (WTA-2) uit. In 2 uur en 38 minuten werd het 6-7 (2/7), 7-6 (7/5) en 6-4.

Daardoor lost niet Halep, maar wel de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA-3) de Duitse Angelique Kerber af als nummer een van de wereld. Halep had in Wimbledon de halve finales moeten bereiken om maandag de mondiale nummer een van het vrouwentennis te worden. De 25-jarige Pliskova, die er in Wimbledon al in de tweede ronde uitging, is de 23e nummer een in de geschiedenis van de WTA-ranking. Ze wordt de eerste Tsjechische nummer een. Martina Navratilova was namelijk al tot Amerikaanse genaturaliseerd toen ze 1978 de hoogste plaats op de wereldranglijst bereikte.

Om een plaats in de finale gaat Konta donderdag het gras op voor een duel met de Amerikaanse Venus Williams (WTA-11). De 37-jarige vijfvoudige toernooiwinnares nam in haar kwartfinale in 1 uur en 13 minuten met 6-3 en 7-5 de maat van de Letlandse Jelena Ostapenko (WTA-13). In de onderlinge confrontaties leidt Konta met 3-2, maar Williams won wel het jongste duel. in mei schakelde ze de Britse uit in de achtste finales van het graveltoernooi in Rome (6-1, 3-6, 6-1). Op gras stonden de twee nog niet eerder tegenover elkaar.

Wade (centraal) vierde in de tribunes mee. Foto: AP

Konta is de eerste Britse halvefinaliste op Wimbledon sinds Virginia Wade in 1978. Wade, maandag 72 geworden, is ook de laatste Britse die het toernooi won. Dat deed ze in 1977.

Venus voorbij Roland-Garros-winnares naar halve finales

Ook de Amerikaanse Venus Williams (WTA-11), met haar 37 jaar de oudste speelster in het toernooi, stoot door naar de halve finales. Ze deed dat door de 20-jarige Letlandse Jelena Ostapenko (WTA-13), vorige maand verrassend winnares van Roland-Garros, in 1 uur en 13 minuten met 6-3 en 7-5 te verslaan.

Foto: Photo News

Om een plaats in de finale neemt Williams het donderdag op tegen de winnares van de partij tussen het Roemeense tweede reekshoofd Simona Halep (WTA-2) en de Britse publiekslieveling Johanna Konta (WTA-7).

Williams speelde dinsdag haar honderdste enkelmatch op Wimbledon. Twintig jaar geleden debuteerde ze op het gras van de All England Lawn Tennis and Croquet Club. Sindsdien bereikte ze tien keer de halve finales. Acht keer speelde ze de finale en vijf keer won ze het toernooi (2000, 2001, 2005, 2007, 2008). Ze is de oudste halvefinaliste sinds Martina Navratilova in 1994 als bijna 38-jarige runner-up werd.

Muguruza verslaat Kuznetsova

Eerder op de dag was Garbine Muguruza (WTA 15) de eerste om de halve finales te bereiken. De 23-jarige Spaanse klopte in haar kwartfinale de Russin Svetlana Kuznetsova (WTA 8) in twee sets.

Na 1 uur en 15 minuten stond de 6-3, 6-4 eindstand op het scorebord van Court 1. Muguruza, het veertiende reekshoofd, zal het voor een plaats in de finale opnemen tegen de Slovaakse Magdalena Rybarikova (WTA 87) of de Amerikaanse Coco Vandeweghe (WTA 25).

Foto: Photo News

Twee jaar geleden haalde Muguruza al eens de eindstrijd op de All England Club. Toen verloor ze met twee keer 6-4 van Serena Williams. In 2016 nam ze revanche door de Amerikaanse te verslaan in de finale van Roland Garros, voor Muguruza haar eerste (en tot nog toe enige) grandslamtitel.

Vorig jaar sneuvelde Muguruza al in de tweede ronde van Wimbledon. Ze liet zich toen verrassen door de Slovaakse qualifier Jana Cepelova.

Svetlana Kuznetsova stond voor de vierde keer in de kwartfinales van Wimbledon. Maar net als in 2003, 2005 en 2007 slaagde de Russin er niet in de poort naar de laatste vier open te beuken.

De 32-jarige Kuznetsova telt met de US Open 2004 en Roland Garros 2009 twee grandslamtitels op haar erelijst.