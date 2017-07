Dit wordt de eerste gast van populaire Eén-serie ‘Het Huis’

‘Het Huis’, een productie van Eric Goens, begint binnenkort aan zijn derde seizoen. In het radioprogramma ‘Plage Préférée’ maakte Goens de eerste gast van het derde seizoen bekend.

Goens’ eerste gaste is niemand minder dan weervrouw Sabine Hagedoren. De twee trekken dit keer niet naar een villa in België, maar naar een buitenverblijf in Zuid-Afrika, waar de gasten zowel van de natuur kunnen genieten als hun ziel kunnen blootgeven aan programmamaker Eric Goens.

En het belooft heftig te worden, want Hagedoren praat voor het eerst over het overlijden van haar man Jurgen. Die overleed vorig jaar aan een slepende ziekte. “Ik herinner me dat ik na een opname de regiekamer binnenstapte, en dat er mensen tranen met tuiten zaten te huilen. Het is niet om reclame te maken, maar dit is één van de sterkste afleveringen ooit van ‘Het Huis’”, aldus Goens in het radioprogramma.